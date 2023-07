Sessão da tarde: ‘Max: o cão herói’ é exibido nesta sexta (7/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

Max: o cão herói é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta sexta-feira (7/7), às 15h25. O longa foi lançado em 2016 e é estrelado por Lauren Graham, Robbie Amell e Josh Wiggins. A produção está disponível no streaming da Prime Video. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Max: o cão herói

O longa acompanha Max, um cão altamente treinado que serve às forças armadas ao lado do soldado Kyle Wincott. Com a morte do dono no Afeganistão, Max é adotado pela família do próprio fuzileiro naval. O cachorro acaba criando laços com Justin, irmão do militar, e juntos eles tentam desvendar o mistério por trás da morte de Kyle.

O elenco de Max: o cão herói é formado por Lauren Graham, Robbie Amell, Josh Wiggins e Thomas Haden Church e Luke Kleintank. A produção está sob direção de Boaz Yakin, enquanto o roteiro fica por conta de Sheldon Lettich. A produção está disponível no streaming da Prime Video.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.