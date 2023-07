Conhecido como Homem-Aranha, ladrão que escalava prédios é preso

Ed Estado de Minas

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Na noite dessa quinta-feira (6/7), um criminoso, de 36 anos, apelidado de 'Homem-Aranha' pela habilidade de escalar edifícios para cometer furtos, foi capturado por investigadores da Polícia Civil na Bahia. O homem foi detido horas depois de realizar o furto de uma bicicleta de uma varanda na Rua Oito de Dezembro, localizada no bairro nobre da Graça, em Salvador.



A equipe de investigação, após receber a notificação do crime, agiu rapidamente para identificar o responsável. O suspeito já era conhecido das autoridades por envolvimento em delitos semelhantes. Ele já havia sido levado à delegacia anteriormente e é investigado em oito inquéritos diferentes por furto qualificado.



O homem foi interrogado e admitiu ser responsável por mais de dez furtos nos últimos dois meses. A delegada Mariana Ouais, da 14ª delegacia, revelou que, embora ele tenha atuado sozinho nesse último crime, há informações de que ele teve a ajuda de um cúmplice em outros furtos. 'Estamos continuando as investigações para localizar esse cúmplice e possíveis outros parceiros, bem como os receptadores dos objetos furtados', afirmou.

Depois de passar por exames de lesões corporais, o "Homem-Aranha" será mantido em custódia em uma unidade da Polícia Civil, onde aguardará a audiência de custódia.





