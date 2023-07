Cachorro de Zé Celso também se despede do tutor no velório

CB Correio Braziliense

Com início às 23h30 da noite de ontem (6/7), o velório do dramaturgo Zé Celso foi encerrado às 12h30 de hoje (7/7). A cerimônia foi realizada no Teatro Oficina, em São Paulo, onde compareceram familiares, amigos, artistas, fãs e o animal de estimação — o cachorro Nagô — de Zé. Acompanhado do viúvo Marcelo Drummond, o pet se despediu do tutor pela última vez.



Confira abaixo o vídeo do momento:

Cachorro de Zé Celso é visto em velório de tutor; assista pic.twitter.com/wj71LcWOKX — BNews (@bnews_oficial) July 7, 2023

Nagô, assim como Zé, também estava no apartamento no dia do incêndio e ficou sob observação do veterinário por inalar fumaça. O animal não sofreu ferimentos e recebeu alta nesta terça-feira (4/7). No mesmo dia, Marcelo Drummond publicou uma foto do pet no Instagram, aparentemente, bem. Infelizmente, Zé Celso não resistiu aos 53% do corpo queimado e morreu ontem (6/7).



Confira abaixo a postagem de Marcelo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Drummond (@marcelodrummond)

