Velório de Zé Celso é o ato final da brilhante carreira do dramaturgo

Nesta quinta-feira (6/7), foi realizado, no Teatro Oficina, o velório do dramaturgo Zé Celso, que morreu na manhã desta quinta. A ocasião ficou marcada pelas homenagens ao artista de 86 anos, fundador do Oficina, em 1958 e diretor de mais de 60 peças no local.

O velório, que começou por volta de 9h, foi aberto ao público, que aplaudiu o dramaturgo e gritou “viva, Zé”. Às 12h20 de sexta-feira (7/7), a despedida foi encerrada e o teatro ficou reservado à família. Depois, o corpo de Zé Celso seguiu para o crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra.

Às 23h, a cerimônia começou oficialmente com a chegada do corpo do artista ao Teatro Oficina, mas as mais de 100 pessoas estavam presentes antes disso. A fila dos admirados dava volta no quarteirão da Rua Jaceguai, e o corpo de Zé Celso foi recebido sob aplausos.

Estiveram presentes Vera Valdez, modelo da Channel e atriz da velha guarda; o ator Reinaldo Renzo, o cantor Otto, integrantes do Teatro Oficina e pessoas fantasiadas, como o personagem Elvis da Paulista.



