Rafa Brites e Felipe Andreoli fazem ‘jantar romântico’ em trem de Nova York

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram)





Casal apaixonado se diverte em qualquer lugar, não é mesmo? Rafa Brites e Felipe Andreoli são do mesmo pensamento. Os dois estão vivendo dias de férias em Nova York.

Em foto publicado nesta sexta-feira (7/7), eles publicaram nas redes sociais uma foto no chão da Moynihan Train Hall, que faz parte da estação de trem Pennsylvania.

"Do jantar em restaurante chique até chão da estação de trem, ‘é nóis'", escreveu Rafa na legenda da publicação, que já conta com milhares de curtidas.

Na imagem, eles estão com algumas sacolas de uma padaria local, e copos de bebidas nas mãos, enquanto se beijam. Rafa e Felipe estão juntos desde 2011, e são pais de duas crianças: Rocco de seis anos, e Leon, de um ano e meio.

O post Rafa Brites e Felipe Andreoli fazem ‘jantar romântico’ em estação de trem em Nova York foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.