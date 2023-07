De biquíni, Ana Paula Padrão destaca ‘corpo perfeito’ na web: "Linda demais"

Od Observatório dos Famosos





Ana Paula Padrão, apresentadora do Master Chef, da Band, deixou seus fãs e seguidores encantados nesta segunda-feira(10), ao exibir sua boa forma na internet. A artista roubou a cena com seu corpaço na web.

Nas fotos publicadas, Ana Paula Padrão aparece curtindo dias de folga e descanso em uma praia e fez questão de posar apenas de biquíni, chapéu e óculos escuros.

Para o momento de lazer, a jornalista optou por um biquíni na cor rosa, enquanto jogava seu ‘corpaço’ pra jogo, atiçando os fãs. "Sou colorida e não há jeito de adotar o tal quiet luxury (que pelo q entendi é um guarda-roupa branco, preto e bege em todas as variações de tons). Nunca me apaixonei por um biquini preto no verão (embora tenha um ou dois)", escreveu ela na legenda.

"Nossa, você está maravilhosa demais e agora com bronze em dia! Amei", comentou uma seguidora. "Esse biquíni combinou super com você! Linda", disse outra. "Sua beleza me impressiona sempre! Incrível", destacou uma terceira.

