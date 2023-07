Ex-premiê britânico Boris Johnson é pai pela oitava vez

AF Agence France-Presse

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou a ser pai, anunciou nesta terça-feira (11) sua mulher, Carrie, ao revelar o nascimento do terceiro filho do casal, em 5 de julho, o oitavo filho reconhecido do político.

"Bem-vindo ao mundo, Frank Alfred Odysseus Johnson, nascido em 5 de julho às 9h15", escreveu Carrie Johnson, em sua página no Instagram, onde publicou uma foto sua, segurando o bebê nos braços.

"Adivinha qual nome meu marido escolheu?!", escreve Carrie, em tom de brincadeira, em alusão ao conhecido gosto do ex-premiê por mitos da Grécia antiga.

O primeiro filho do casal, Wilfred, nasceu em abril de 2020, pouco depois de Johnson ter sido internado em uma unidade de terapia intensiva por causa da covid-19.

Sua filha Romy chegou ao mundo em dezembro de 2021, também quando Johnson ainda era primeiro-ministro do Reino Unido.

Johnson tem outros quatro filhos (dois meninos e duas meninas) de seu casamento anterior com a advogada Marina Wheeler. O ex-primeiro-ministro foi também reconhecido como pai de outra menina, fruto de uma relação extraconjugal.

Em setembro de 2021, pouco antes de Romy nascer, ele confirmou na emissora americana NBC que tinha seis filhos à época, embora não descartasse a possibilidade de poder ter mais.

No verão de 2022, viu-se forçado a renunciar, após uma série de escândalos, incluindo alguns relacionados com festas organizadas em Downing Street, sede do Poder Executivo britânico, durante o confinamento imposto pela pandemia.

Johnson, de 59 anos, renunciou ao cargo de deputado no mês passado. O conservador antecipou-se à divulgação de um relatório parlamentar, segundo o qual ele teria mentido ao Parlamento durante a pandemia, ao alegar que não estava a par das festas organizadas em Downing Street.

