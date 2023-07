Cleo faz desabafo forte sobre diagnóstico de TDAH: "Lutando"

Od Observatório dos Famosos

Cleo foi diagnosticada com TDHA (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) e resolveu abrir sua intimidade aos fãs, explicando que, antes de descobrir o transtorno mental, não se entendia completamente.

Em muitas fases, Cleo foi diagnosticada com ansiedade e depressão, mas descobriu que, na verdade, não eram essas doenças que causavam os sintomas que tinha e sim o TDAH.

"Lutando"

"Eu tenho visto que recentemente as pessoas têm falado muito mais sobre TDAH e pra quem não sabe eu passei a vida lutando porque eu tinha certos comportamentos, porque a minha cabeça não funcionava da forma que as pessoas diziam que ela teria que funcionar", começou, em um vídeo na web.

A atriz seguiu: "E aí eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, bipolaridade. Um combo de coisas. E há uns anos quando eu descobri a síndrome de hashimoto, eu fui orientada a procurar um psiquiatra para me ajudar a controlar algumas coisas que eu fazia que era muito ruim para doença de hashiomoto".

Ao encerrar, Cleo admitiu que não se sentiu confortável ao receber um diagnóstico de transtorno mental, mas confessou que, após, se sentiu livre, pois tudo o que sentia agora fazia sentido.

"Foi aí que eu descobri que na verdade eu sou TDAH. É sempre um estranhamento quando a gente recebe um diagnóstico relacionado a um transtorno mental, né? Mas também é uma libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, se desliga fácil de alguma conversa ou atividade, porque ela se distrai com estímulos externos muito facilmente. Mas aí quando ela está fazendo que traz muito estímulo para ela, que é muito estimulante, que ela entra em hiperfoco, que é um outro sintoma", declarou.

