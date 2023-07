Xuxa reencontra Marlene Mattos: "Me chocou ela dizer que faria tudo de novo"

CS Cecília Sóter

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, relembrou o reencontro com a empresária e ex-diretora de seus programas, Marlene Mattos, no episódio de Xuxa, o documentário, que estreia no Globoplay, na próxima quinta-feira (13/7).

Na conversa com a jornalista Renata Cappuci, Xuxa falou sobre o reencontro, afirmando que a conversa com a empresária foi muita mais que uma lavagem de roupa suja.

"Mexeu numa caixinha que... não é que eu não queria mexer. Eu tive que passar por isso", pontuou a apresentadora que ainda enfatizou uma fala em específico de Marlene durante o documentário, que a tocou de uma forma especial. “Isso, pra mim me chocou, ela dizer: ‘Eu faria tudo de novo’. Isso, para mim, é uma frase que acho que marcou o documentário demais, sabe?”, disse Xuxa.

Relembre briga entre Xuxa e Marlene Mattos

Durante 18 anos, Xuxa e Marlene Mattos mantiveram uma relação profissional, que se rompeu em 2002. A apresentadora revelou, em entrevista à revista Caras argentina, que, durante o período em que esteve como a empresária, foi “roubada, usada e que adquiriu dívidas”. Em 2015, a rainha dos baixinhos contou a Record TV que encerrou sua relação com Marlene por estar cansada de ser controlada por ela.

