Tatá Werneck rebate ‘hater’ sobre maternidade: "Não sou menos mãe"

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram)





Tatá Werneck, um dos grandes destaques de Terra e Paixão, atual novela das 21 horas da TV Globo, não gostou da opinião de uma internauta sobre a sua família e não poupou ao rebater o comentário publicado no Instagram.

Ao ver uma foto de Rafa Vitti cuidando de Clara Maria enquanto a esposa trabalha, a seguidora comentou: "Ele é a mãe da relação", escreveu.

Logo em seguida, Tatá Werneck se mostrou extremamente incomodada com a situação e respondeu a internauta, que estava trabalhando e não era ‘menos mãe’ por esse motivo.

"Menina, você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, c*aralho! Isso não me faz menos mãe", respondeu a atriz que vive Anely na trama.

O post Tatá Werneck rebate ‘hater’ após comentário sobre maternidade: "Não sou menos mãe" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.