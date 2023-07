Luiz Gonzaga é recriado por inteligência artificial em show de João Gomes

CS Cecília Sóter

(crédito: Reprodução/Twitter)

O cantor João Gomes dividiu o palco com uma recriação de Luiz Gonzaga por inteligência artificial em um show durante o festival iFood Arraial Estrelado, neste domingo (9/7), em São Paulo.

Durante a apresentação, Luiz Gonzaga apareceu no telão do palco para cantar a música Eu Tenho a Senha em um dueto com João Gomes.

De acordo os organizadores do evento, a voz a imagem de Luiz Gonzaga foram recriadas 100% por inteligência artificial. Para isso, foram reunidas quase 100 canções do músico, em aproximadamente 80 minutos de gravação do repertório original do rei do baião. Segundo o iFood, foram necessários 40 dias para chegar ao resultado final.

“São João já é uma época emocionante por si só, mas esse foi o mais especial de todos. Poder cantar com meu maior ídolo na minha época favorita do ano, foi de longe uma das maiores realizações da minha vida”, publicou João Gomes nas redes sociais.

