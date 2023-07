Od Observatório dos Famosos

Xuxa detalha traumas com Pelé e recaídas com Senna: "‘Fiel a Galisteu" - (crédito: Reprodução/ YouTube)

Xuxa deu uma longa entrevista para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, apresentadoras do podcast Quem Pode, Pod", e falou sobre seus relacionamentos com Pelé e Ayrton Senna.

Sobre o "rei do futebol", a apresentadora contou que era constantemente traída, e que não sabia se impor na relação. "Ele falava na terceira pessoa. Ele tinha três personalidades: o Dico [apelido], o Edson [nome] e o Pelé [nome artístico]. Ele dizia que tinha que ter outras mulheres. Por isso que ele inventou aquela história de amizade colorida, e eu ficava repetindo. Eu, com 17 anos, repetia o que ele falava", disse.

"Ele dizia ‘as mulheres ficam dando em cima do Pelé, mas não se preocupa porque na hora em que o Pelé estava transando, eu estava pensando em você. Eu ficava na dúvida se achava que tinha que aceitar uma traição sem querer. Não era uma relação aberta. Eu não podia fazer tudo, e ele podia porque não era ele, era o Pelé. Lembrando que era minha primeira relação, então eu não sabia comparar se outra era mais sadia", declarou.

A apresentadora ainda falou sobre seu romance com Senna, e disse que enquanto ele esteve com Adriane Galisteu, eles nunca se viram. "A gente ficou dois anos juntos, e depois que se separou ainda continuava se reencontrando, sempre com hora marcada. Mas depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, não. Ele foi muito fiel, a gente não se viu nem nada. E depois teve a fatalidade", relembrou Xuxa, ao falar do acidente fatal que vitimou o piloto de Fórmula 1.

O post Xuxa detalha traumas com Pelé e recaídas com Ayrton Senna: ‘Foi fiel a Adriane Galisteu’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.