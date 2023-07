Viih Tube volta a malhar após nascimento de Lua: "No meu limite"

Od Observatório dos Famosos

Viih Tube tem enfrentado algumas mudanças em sua vida, desde que deu à luz a sua primeira filha, Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer. Nesta quarta-feira (12/7), a influenciadora revelou que está voltando aos treinos.

Através dos stories, Viih contou que seu corpo atingiu o limite de dor e tensão, por carregar a bebê no colo em todo momento.

"Devia ter voltado a treinar um pouquinho antes. Voltei porque estava no meu limite do meu corpo. Estava com muita dor aqui (cervical), estava tudo inchado, porque não tenho fortalecimento dos músculos", contou.

E continuou: "Fico carregando a Lua e dói muito, pois tensiono o meu corpo inteiro. Chegou a um ponto que comecei a sentir fisgada no meu corpo, na minha coluna", explicou ela nos vídeos publicados nos stories.

