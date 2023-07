Parlamentares criticam viagem de Lira a cruzeiro de Wesley Safadão

RF Raphael Felice

Arthur Lira e Safadão - (crédito: Reprodução/@choquei)

As férias antecipadas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que está nas Bahamas em um cruzeiro do cantor Wesley Safadão, foi alvo de críticas de parlamentares. Em sessão conjunta do Congresso Nacional, o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e o senador Magno Malta (PL-ES).

O deputado do partido Novo afirmou que Lira votou a reforma “a toque de caixa” com “esforço desumano” para antecipar as férias no cruzeiro de Safadão. Van Hattem também criticou que as semanas da Câmara ficam paradas quando Lira está ausente.

“Vai ao Senado agora a proposta de reforma tributária aprovada, a toque de caixa, na semana passada para que o presidente Arthur Lira pudesse estar nesta semana nas Bahamas no cruzeiro de Wesley Safadão. É um acinte para a democracia, para esses parlamentares, para todos os deputados vermos que ao longo desta semana a Câmara não funciona, porque o presidente da Câmara está em um cruzeiro internacional e fez um esforço sobre-humano e desumano para, na semana passada, debater uma proposta que há anos precisava ser aprovada nesta Câmara dos Deputados sem que o devido processo legislativo fosse respeitado”, criticou Marcel que ainda comparou Lira a um monarca.

“Deputados com compromisso, inclusive, de discussão de reforma tributária nas bases precisam às pressas comprar passagens, a preço de ouro, para estar aqui em Brasília para atender os caprichos de "sua alteza" deputado Arthur Lira, porque ele tinha, sim, claro, um cruzeiro a embarcar nessa semana para assistir Wesley Safadão nas Bahamas, Wesley Safadão nas Bahamas. Meus amigos, não é possível que os deputados federais se deixem pisar dessa forma, se deixem desrespeitar dessa maneira. E agora aqui, aquela dissonância, aquela gritaria da semana passada, é paz na Câmara dos Deputados, porque sua Alteza não está, e se o monarca não estiver presente, nada acontece nesta Câmara, salvo, claro, uma ação no Congresso Nacional que, por ampla benevolência, pôde ser realizada na tarde de hoje”, complementou.

Após a fala de Van Hattem, o senador Magno Malta aumentou o coro das críticas à Lira. O parlamentar capixaba fez uma relação com o nome do cantor nos comentários direcionados ao presidente da Câmara dos Deputados.

“E aí, o deputado Van Hattem, chama aqui a minha atenção, e antes o Kim Kataguiri falava da mesma coisa, a respeito da reforma tributária e que o presidente desta Casa - nesse momento tão bem presidida pelo Deputado Marcos Pereira, o outro, está dançando forró dentro do Cruzeiro de Wesley Safadão, dançando forró lá dentro. E enquanto o povo sofre no Brasil, está Lira lá no Cruzeiro de Wesley Safadão. É safadeza demais, chega a ser safadão”, disse.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.