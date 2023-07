Od Observatório dos Famosos

Anitta "não aguenta mais" filhos criados por inteligência artificial - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Celebridades estão usando inteligência artificial para criar filhos hipotéticos a partir de fotos e divulgaram o resultado nas redes sociais. Anitta, que está fora do país para compromissos profissionais, causou ao afirmar que está incomodada com o tanto de publicações desse tipo.

Ao ver o Instagram tomado por fotos e vídeos feitos por IA, a cantora desabafou sobre o assunto e causou polêmica, pois afirmou que não aguenta mais ver esse tipo de publicação.

"Não aguento mais"

"Jesus, não aguento mais ver foto de AI com os bebês, a família, a gravidez… que canseira", comentou em sua rede social, mostrando seu descontentamento com a trend do momento.

A cantora assumiu recentemente, relacionamento com Simone Susina, um italiano. Anitta tem divido momentos que está vivendo ao lado do ‘boy’ e mostrou-se bem apaixonada.

O post Anitta se incomoda com atitudes dos famosos e rasga o verbo: "não aguento mais" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.