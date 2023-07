Sabrina Sato anuncia sua estreia no time do Fantástico

Od Observatório dos Famosos

Sabrina Sato - (crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato/João K)

No universo da televisão, há personalidades que brilham intensamente, cativam o público e deixam uma marca. E quando se trata de Sabrina Sato, essa afirmação é mais do que adequada. Com sua energia contagiante, carisma e talento versátil, a apresentadora conquistou o coração dos telespectadores brasileiros ao longo de sua carreira, e agora ela assume um novo desafio: seu próprio quadro no Fantástico.

Dando start nas novidades, a apresentadora já deu spoiler em suas redes sociais do que vem por aí! Vai explorar, com o humor e a curiosidade que só ela tem, a Itália – o país eleito mais acolhedor do mundo.

"Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio… Um presente da @tvglobo e do @showdavida poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantastica!", declarou a apresentadora.

Com a confirmação de que Sabrina Sato faria parte do time Fantástico, uma das atrações mais tradicionais da televisão brasileira, a expectativa e a curiosidade logo tomaram conta das redes sociais.

