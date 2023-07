Od Observatório dos Famosos

Éder Militão posta com ex Karoline Lima e atual Cassia Lourenço em festa - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Tentando triar o foco das polêmicas que aconteceram durante a festa de aniversário da filha de um ano, Cecília, Éder Militão abriu o álbum de fotos nesta quarta-feira (12/7).

Além de aparecer sozinho com a menina, ele também publicou fotos ao lado da ex-namorada, e mãe de Cecília, Karoline Lima, além de posar com a nova namorada, Cassia Lourenço.

Durante o evento, uma amiga de Cássia teria sido expulsa pelo próprio Éder. Após a repercussão nas redes sociais, Karoline resolveu desabafar sobre o assunto.

"Não queria que o foco tivesse ido para isso, não queria que tivesse saído em lugar nenhum, quando aconteceu, falei ‘por favor, que ninguém poste sobre isso, porque o clima da festa estava tão legal, todo mundo se divertindo, tudo tão fofo, que nada ver sair sobre isso", disse.

