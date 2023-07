Ex-chacrete Índia Potira morre, aos 76 anos, no Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

Índia Potira morreu vítima de câncer - (crédito: Reprodução/Facebook/Índia Potira)

Morreu, na terça-feira (11/7), a ex-chacrete Gloria Maria Aguiar da Silva, conhecida como Índia Potira, aos 76 anos. Ela fez sucesso na televisão na década de 1970, integrando o balé do programa do Chacrinha.

A morte, que ocorreu em decorrência de complicações de um câncer, foi confirmada nas redes sociais por familiares. Ao lado de Rita Cadillac e Vera Furacão, Índia Potira animava os sábados da TV brasileira. O apelido dela veio por causa do cabelo preto e os traços que lembravam uma pessoa indígena.

Em entrevistas na TV, a ex-chacrete contou que chegou a fazer programas e teve problemas com drogas, o que a fez ser presa duas vezes. A ex-bailarina deixa duas filhas, três netos e três bisnetos.

*Com informações do Observatório dos Famosos

