Jojo Todynho invade quarto para separar briga de casal, mas era suruba - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Jojo Todynho está vivendo altas aventuras em um cruzeiro que está fazendo pelos Estados Unidos. A influenciadora contou que invadiu um quarto do navio achando que estava tendo uma briga de casal.

"A gente no quarto dos outros, porque achamos que o cara estava batendo na mulher. Mas não, era suruba", explicou através dos Stories do Instagram.

A cantora ainda contou que precisou tomar uma dose de tequila para superar a vergonha que havia passado com mais três amigas. "Depois dessa, eu tenho que apagar. O cúmulo da humilhação, do lado do meu quarto. É suruba, e eu achando que era briga. Eu falando: ‘Renata, a gente tem que separar'", disse.

"Estava tentando salvar o mundo, e o mundo estava fodendo", brincou uma amiga de Jojo. "Se fosse homem batendo em mulher, aí, meu filho…", ameaçou Jojo.

