Od Observatório dos Famosos

Assédio e chantagem: Mara Maravilha fala de queixa-crime a Carlinhos Aguiar - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A ex-apresentadora do SBT, Mara Maravilha, resolveu entrar com uma queixa-crime contra o humorista Carlinhos Aguiar. Ela emitiu um comunicado em suas redes sociais nesta quarta-feira (12/7), falando sobre o assunto.

Segundo Mara, Aguiar teria assediado e a ameaçado, usando o nome de seu filho com Gabriel Torres, Miguel, como uma forma de chantagem.

Ela já havia entrado com um pedido em abril desde ano, e segundo o advogado do casal, eles foram orientados desde então a andar com um segurança.

De acordo com o relato de Mara, o ex-colega de emissora teria dito que se tivesse exposto uma briga que tiveram no passado, ela "não estaria com essa criança". Ela ainda contou que Carlinhos teria dito que "tudo que você faz de ruim na vida, alguém paga por aquilo que você fez, pode ser você mesmo ou ente querido".

Outro lado

Através de suas redes sociais, Carlinho negou as acusações de Mara, e deu sua versão sobre o fato. Ele disse que estava tendo uma reunião de negócios no refeitório do SBT, quando a apresentadora chegou interrompendo. O humorista disse que pediu para ela se retirar, pois estava atrapalhando o encontro.

Mara não teria gostado e foi reclamar para a direção da emissora. Ainda segundo Carlinhos, testemunhas que estavam no local, confirmaram sua visão, e ele pensou em processá-la por calúnia, mas foi orientado em não dar prosseguimento, pois isso poderia prejudicar o processo de adoção de Miguel, que ela estava passando.

"Eu não queria prejudicar ninguém, mas o prejudicado fui eu. Se eu falasse na época, talvez não teria acontecido nada disso. Mas eu fui muito bom. A culpa não foi minha, ela que trouxe tudo", disse Carlinhos.

O post Mara Maravilha fala de queixa-crime contra Carlinhos Aguiar por assédio moral e chantagem emocional; humorista rebate foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.