Duas pessoas são levadas para hospital após carro capotar na BR-020

Acidente aconteceu na BR-020 - (crédito: CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR-020. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (13/7). Depois de serem atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas foram transportadas para o hospital com fraturas e edemas, mas estavam estáveis.



Por volta de 1h, os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência na BR-020, próximo à passarela do Alfama, no sentido Planaltina. No local, as equipes de socorro encontraram um Renault Sandero capotado sobre o teto no canteiro central da via. No interior do veículo, havia duas mulheres.

Segundo os bombeiros, uma das vítimas estava com suspeita de fratura na clavícula, além de estar desorientada e estável. Ela foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Planaltina. A outra mulher apresentava um edema na cabeça, mas estava consciente. Ela também foi socorrida e transportada ao Hospital Regional de Sobradinho.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros empenhou três viaturas e 11 militares.

