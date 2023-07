Barbie: veja os looks icônicos da boneca que inspiram Margot Robbie

CS Cecília Sóter

Margot Robbie - (crédito: Getty Image via AFP)

A atriz Margot Robbie, que dará vida à Barbie no live action inspirado na boneca, está em turnê pelo mundo para a divulgação do filme, que estreia na próxima quinta-feira (20/7), e tem chamado atenção pelos looks usados.

Além do tradicional rosa, marca registrada da Barbie, Margot Robbie tem apostado em 'modelitos' inspirados em looks icônicos usados pela boneca mais famosa do mundo nas diversas edições lançadas nas últimas décadas.

Confira os looks de Margot Robbie e das Barbies originais:

Saiba qual é qual:

Barbie Day To Night

No evento de lançamento em Seul, na Coreia do Sul, Margot Robbie usou um look inspirado na Barbie Day To Night, de 1985. Ela usou o famoso blazer rosa com um chapéu branco combinando, um lenço rosa no pescoço e um scarpin branco com a ponta rosa.

Barbie Day To Night Versão Festa



Barbie Day To Night vinha com duas opções de roupa, a executiva para o dia e um vestido rosa brilahente para a noite. Ainda no lançamento da Coreia do Sul, a atriz usou também o look de festa.

Traje de Banho da Barbie



Em Sidney, na Austrália, a atriz usou um vestido listrado de preto e branco, inspirado no famoso traje de banho da boneca, de 1959.

Barbie Earring Magic



Lançado em 1992, o look da Barbie Earring Magic foi a inspiração para Margot no lançamento do filme no México. Ela usou um vestido rosa com detalhes em tule, cinto e brincos pratas e um scarpin rosa.

Barbie Totally Hair



Também lançado em 1992, a Barbie Totally Hair também foi a homenageada por Margot no México. Ela usou um vestido curto com mangas compridas estampado, brinco triangular rosa e o tradicional scarpin rosa da Barbie. A atriz apostou, ainda, no penteado ondulado igual da boneca.

Barbie Solo In The Spotlight



Na premiére mundial em Los Angeles, nos Estados Unidos, Margot se inspirou no look luxuoso da Barbie Solo In The Spotlight, lançada em 1960. Ela usou um vestido de gala preto brilhoso tomara-que-caia com uma barra esvoaçante de tule com uma flor vermelha em detalhe, sandálias pretas de salto ato, luvas pretas, colar de brilhantes e um lenço rosa-claro na mão.

Barbie Enchanted Evening

Para o evento de Londres, Margot usou um look inspirado na Barbie Enchanted Evening, lançada originalmente em 1960. A atriz usou um vestido de gala rosa-claro com uma longa calda, luvas branca, brincos e colar de pérolas e um salto rosa-brilhante.

