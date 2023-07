Duelo de copeiros: Fla e Grêmio chegam na semifinal pela 16ª vez

DQ Danilo Queiroz, Victor Parrini

Villasanti e Arrascaeta tiveram papéis fundamentais nas classificações de Grêmio e Flamengo às semifinais da Copa do Brasil - (crédito: Lucas Uebel/Grêmio e Gilvan de Souza/Flamengo)

A primeira semifinal definida da Copa do Brasil de 2023 é o encontro de dois times com maior tradição no principal torneio mata-mata do calendário nacional. Ontem, em Curitiba, o Flamengo voltou a vencer, desta vez por 2 x 0, para eliminar o Athletico-PR. O rival na luta pela decisão será o Grêmio, responsável por despachar o Bahia, nos pênaltis, após empate no tempo normal, por 1 x 1. O encontro decisivo será, simplesmente, entre os dois times com mais presença entre os quatro melhores na história da competição.

Com as classificações concretizadas na noite de ontem, Flamengo e Grêmio se colocaram na semifinal da Copa do Brasil pela 16ª vez na história e ampliaram a tradição copeira na competição nacional. Quem está mais próxima da dupla é o Cruzeiro, com 11 presenças entre os quatro mais bem colocados. Em meio às rotineiras classificações, o confronto entre cariocas e gaúchos na semifinal está longe de ser inédito e carrega uma longa história de enfrentamentos memoráveis.

As lembranças mais agradáveis, entretanto, estão somente do lado gaúcho. Em 1989, o Grêmio eliminou o Flamengo na semifinal e pavimentou o caminho para ser o primeiro campeão da Copa do Brasil diante do Sport. Em um dos jogos daquele ano, o tricolor aplicou sonoros 6 x 1 sobre o rubro-negro. O duelo se repetiu nas temporadas de 1993 e de 1995, novamente com o Imortal levando vantagem, mas perdendo o título nas decisões contra Cruzeiro e Corinthians. Na final de 1997, os rivais de 2023 protagonizaram a definição do título, novamente com o esquadrão do Rio Grande do Sul levando a melhor.

Atual campeão, o Flamengo se apega na oportunidade de tirar o Grêmio em uma semifinal pela primeira vez. Se classificar ainda dá ao rubro-negro a chance de se igualar aos tricolores na segunda posição da lista dos maiores detentores de títulos da Copa do Brasil. Os gaúchos têm cinco taças e são seguidos de perto pelos cariocas, donos de quatro. O time do Rio de Janeiro tem na semifinal da Libertadores de 2019 uma inspiração. Naquela competição, bateu justamente o rival do Rio Grande do Sul e foi à final para vencer o River Plate.

Saga até a semi

Embora leve desvantagem no confronto contra o Grêmio em semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo chega à disputa 2023 com uma classificação concretizada de forma mais absoluta. O time tirou o Athletico-PR com duas vitórias. Após ganhar o jogo de ida, no Maracanã, por 2 x 1, o rubro-negro soube controlar o ímpeto do adversário paranaense para triunfar novamente, por 2 x 0, em jogo seguro defensivamente.

O Furacão teve as melhores chances em campo e chegou a colocar uma bola na trave antes de tomar uma ducha de água fria. Arrascaeta escorou cruzamento e Erick desviou contra o próprio patrimônio. Os paranaenses seguiram mais incisivos na etapa final, mas paravam em Matheus Cunha e na própria ineficiência. Gabigol chegou a ter um gol anulado por impedimento. Nos acréscimos, o camisa 10 teve a recompensa e garantiu a classificação.

Diferentemente do Flamengo, o Grêmio alcançou o round entre os quatro melhores na base do sofrimento. Foi assim com o gol nos acréscimos no empate por 1 x 1 na ida, na Fonte Nova, e, na quarta-feira (12/7), na Arena. O placar se repetiu graças ao gol salvador de Villasanti. O paraguaio foi o responsável por pavimentar a classificação nos pênaltis, com a vitória por 4 x 3.

Foi uma noite dramática na qual quase não teve jogo. Motivo: o ciclone presente no Sul do país. A partida sofreu atraso de 1h05min. Com a bola rolando, o Grêmio perdeu um pênalti, saiu atrás com gol de Everaldo e buscou o empate. No momento de tensão, brilhou a estrela do goleiro Gabriel Grando, com duas cobranças defendidas. Com o triunfo, o tricolor manteve a escrita de jamais ter sido eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil em cinco oportunidades.



