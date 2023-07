Nova versão de ‘Power to play’, do McFly, contará com participação da Fresno

IB Isabela Berrogain

De origem britânica, a banda McFly sempre teve uma forte conexão com o Brasil. Para os fãs do grupo, não é surpresa o carinho do quarteto pelas terras nacionais — são cinco visitas ao país, com direito a documentário da turnê de 2022, inúmeras declarações de amor e até mesmo o uso de um sample brasileiro em um dos álbuns da discografia. Agora, com o lançamento do disco Power to play, os músicos estreitam ainda mais a relação com o Brasil. Em entrevista ao Correio, o guitarrista Danny Jones e o baterista Harry Judd revelam, com exclusividade, a participação da banda Fresno na versão deluxe nacional do novo trabalho.

A relação entre McFly e Fresno começou ainda nos anos de pandemia, em que, tanto o vocalista brasileiro Lucas Silveira, quanto o baixista britânico Dougie Poynter faziam transmissões ao vivo na plataforma Twitch para manter contato com os fãs. Durante uma das lives, foi recomendado a Dougie o canal de Lucas, dando início a uma amizade um tanto quanto inesperada. A partir daí, as interações entre os dois músicos resultaram em uma enorme torcida para uma parceria musical dos dois grupos.

O encontro de Lucas com os britânicos finalmente aconteceu em 2022, na passagem mais recente da banda pelo Brasil. “Nós e o Lucas somos da mesma gravadora. Quando estávamos no Brasil, nós fomos até lá e nos conhecemos. Ele foi em um dos nossos shows, nós saímos para um bar de karaokê com ele e a Manu Gavassi, e Danny e Dougie foram a um show da Fresno. Depois de tudo isso, nós ficamos: “É, nós devíamos trabalhar juntos””, relembra Harry.

A colaboração surgiu de uma ideia de música composta por Danny, que foi compartilhada com o cantor brasileiro. “Lucas imediatamente mandou a parte dele de volta e Danny achou perfeito e terminou a produção. Eu e o resto da banda ficamos: “Nossa, isso é ótimo” e decidimos que não íamos pensar demais sobre essa colaboração, só fazer”, conta. “O Lucas foi incrível. Nós estávamos muito ocupados fazendo o álbum e ele foi muito paciente”, elogia Danny. Desde então, os integrantes do McFly e Lucas tem instigado a curiosidade dos fãs postando stories dando indícios da parceria.

Segundo os integrantes da banda, o plano é lançar a música em uma espécie de nova versão deluxe do álbum, pensada especialmente para o público brasileiro. “Eu acho que é a vibe perfeita para os nossos fãs brasileiros. Parece um rock, mas é um pouco mais emo”, adianta Harry. “É engraçado, porque é uma música positiva, otimista, mas soa como se fosse sobre um coração partido, apesar de não ser”, descreve o guitarrista. A faixa contará com versos em português, cantados por Lucas. “Antes de ler a tradução da parte do Lucas, eu ficava: “Eu não ligo para o que ele está dizendo, porque soa tão bem em português”. É perfeito”, ri o baterista.

Relação com o Brasil

Além do encontro entre McFly e Lucas Silveira, a vinda da banda ao Brasil em 2022 foi responsável por dar fim a um hiato de dez anos sem shows dos britânicos no país. O quarteto realizou shows em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, e ainda aproveitou alguns dias de folga na capital carioca. “Infelizmente Tom e Harry não puderam ficar mais na época, mas eu e Dougie nos divertimos muito. Foi incrível poder conhecer o país sem ter a pressão de fazer os shows e cumprir uma certa agenda profissional. Nós simplesmente exploramos as praias locais, conhecemos novas pessoas e foi incrível. Definitivamente faremos isso de novo”, afirma Danny.

Apesar da ausência do grupo no Brasil nos últimos anos, tudo indica que a banda voltará ao país em breve. “Nós tivemos uma conversa e eu acho que algo pode ter acontecido. Acho que nós voltaremos ao Brasil antes do que vocês imaginam”, revela o guitarrista. “E nós com certeza ficaremos mais tempo por aí de novo, para outras mini-férias depois de alguns shows”, finaliza.

