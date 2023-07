Banda Base lança álbum em comemoração aos 20 anos do quarteto

CB Correio Braziliense

Foto Banda BASE - (crédito: Joanna Konik )

A banda base lança o álbum Um novo recomeço em comemoração aos 20 anos do quarteto. A banda é formada por Paul Hodel(vocalista), Ian Bemolator (guitarra), Leonardo Krieger (baixo) e Fábio Krieger (bateria). O novo trabalho tem oito faixas e participações acústicas do gaitista Pablo Fagundes, do violinista Tom Suassuna e da voz de Paulo Chaves.

As inspirações para o novo álbum vieram de bandas como Capital Inicial, Legião Urbana, Plebe Rude e Engenheiros do Hawaii. A nova produção surgiu do questionamento de como seria o rock dos anos 1980 se a banda tivesse gravado agora com os recursos tecnológicos que existem hoje. O álbum traz também letras reflexivas sobre o cenário brasileiro, e a denúncia de uma realidade político-social excludente. Além disso, a gravação foi feita a distância, já que Paul Hodel mora há 10 anos em Londres, e os demais integrantes em Brasília.

A banda foi criada em 2017, mas o público brasiliense já conhece os integrantes. O vocalista Paul Hodel e os irmãos Léo e Fábio Krieger gravaram dois álbuns em inglês em 2007 e 2008. O quarteto já gravou também dois videoclipes: A vida é um jogo e Herói. O vocalista diz que, por morar na Inglaterra e cantar em português, agora sente falta do Brasil.

