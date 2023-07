Lula confirma saída de Daniela Carneiro e entrada de Celso Sabino no Turismo

HF Henrique Fregonasse*

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (13/7), o deputado federal Celso Sabino (União-PA) para substituir Daniela Carneiro na chefia do Ministério do Turismo. O anúncio foi feito em nota oficial, após mais de um mês de reuniões e negociações. A nomeação deve sair no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

A troca no Turismo busca maior articulação política do governo federal na Câmara, que indicou o deputado. Após uma série de derrotas e riscos para o Planalto em votações, a medida procura aumentar a base aliada e garantir maior estabilidade política no Congresso.

A discussão a respeito da troca de chefia da pasta já acontece há mais de um mês. Na semana passada, o governo federal anunciou que a ministra seria substituída. Daniela Carneiro é a segunda ministra substituída em menos de sete meses de governo. Gonçalves dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pediu demissão após o vazamento de imagens relacionadas aos ataques do 8 de janeiro.

