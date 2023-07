Lea Michelle lamenta dez anos de morte de Cory Monteith

AE Agência Estado

A morte de Cory Monteith completa 10 anos nesta quinta-feira, 13. A ex-namorada do ator, Lea Michelle, compartilhou uma homenagem nas redes sociais.

O intérprete de Finn Hudson na série Glee morreu devido a uma overdose. Ele foi encontrado em um quarto de hotel, em Vancouver, no Canadá.

No Instagram, ela escreveu: "Ei, você. 10 anos. Parece que foi ontem que você esteve aqui e há um milhão de anos, tudo ao mesmo tempo. Eu guardo todas as nossas memórias em meu coração, onde elas ficarão seguras e nunca serão esquecidas".

"Sentimos sua falta todos os dias e nunca esqueceremos a luz que você trouxe para todos nós. Sinto sua falta, grandalhão. Espero que tenham encontrado Taylor lá em cima e estejam tocando bateria juntos", disse.

Cory e Lea assumiram um relacionamento em 2012. No ano seguinte, o ator morreu em decorrência de combinação de álcool e heroína em seu organismo, segundo autópsia.

