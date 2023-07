Lucas Hamu lança app Na Trilha no Objeto Encontrado neste sábado (15/7)

GK Giovanna Kunz*

Neste sábado (15/7), a partir das 18h, será realizado o evento do lançamento do aplicativo Na Trilha, um guia musical interativo e gratuito, no Objeto Encontrado. Serão apresentados os recursos do app – que foi desenvolvido com pesquisa musical, curadoria de álbuns e criação de playlists autorais de Lucas Hamu – e conta com a presença da Gambiarra, feira de discos e fotografia analógica.

O app foi idealizado por Lucas Hamu e desenvolvido com a ajuda do designer Derick Lima para ir na contramão dos aplicativos que utilizam os algoritmos para direcionar conteúdos que se assemelham aos consumidos pelo usuário. “A ideia do meu aplicativo é o contrário, é despertar curiosidade, impulsionar para novas experiências musicais e ampliar os gostos”, destaca Lucas Hamu ao Correio.

O aplicativo nasce com mais de 170 playlists autorais e 1000 álbuns que são divididos em categorias como países, estados do Brasil, épocas, gêneros e sentimentos, o que estimula a curiosidade dos usuários e fornece novas descobertas musicais.

Lucas fazia as pesquisas para o Objeto Encontrado e para o Instagram Na Trilha, mas o aplicativo torna a curadoria musical mais acessível para o público. “Eu faço as playlists e divulgo elas e outras coisas no Instagram, mas é mais um conteúdo de qualidade para aqueles meios do que algo que para alcançar as pessoas”, explica.

O projeto foi desenvolvido por meio de financiamento coletivo, na plataforma Apoia.se, que oferece conteúdos exclusivos, descontos, discos e produtos para empresas como sonorização personalizada para ambientes.

Serviço

Neste sábado (15/7), a partir das 18h, tem o lançamento do aplicativo Na Trilha no Objeto Encontrado (CLN 102, Bloco B, Loja 56 - Asa Norte). Acesso livre.

Colaborou Pedro Ibarra.

*Estagiária sob a supervisão de Pedro Ibarra.

