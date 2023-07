Exposição Braxília explora a realidade contemporânea brasileira

CB Correio Braziliense

Obra do artista visual goiano Gerson Fogaça, exposta na mostra online "Braxília" - (crédito: Divulgação de Aline Borba)

A exposição Braxília é um projeto curatorial que reúne o poeta brasiliense Nicolas Behr e o artista visual goiano Gerson Fogaça. Com curadoria de Dayalis González e co-curadoria de Steven Butterman, a exposição interativa on-line de arte visual mergulha nas profundezas da realidade contemporânea do Brasil. A exposição captura a angústia dos artistas em meio às metrópoles e a saudade que sentem de suas raízes na natureza e na infância. A mostra estará disponível on-line, proporcionando aos espectadores a oportunidade de explorar a identidade cultural e a realidade contemporânea do Brasil. A exposição oferecerá uma experiência imersiva, enquanto o público é convidado a refletir sobre as complexidades e os desafios enfrentados pelo país.

Com uma conexão profunda com a cultura e o espírito brasileiro, a curadoria se dedica ao estudo da obra de Behr e Fogaça em seus respectivos campos de pesquisa e descreve a exposição como um projeto coeso desde seu início.

“Um projeto curatorial sempre começa como um sonho, uma pequena ideia que pode ser a faísca que acende a chama, que, após muito trabalho em equipe, torna-se realidade. Braxília é um projeto expositivo inédito que reúne o poeta Nicolas Behr e o artista visual Gerson Fogaça, com Brasília, símbolo de identidade cultural e nacionalidade brasileira, como ponto de encontro de suas obras, em um exercício de pensamento crítico que mapeia, sobretudo, a realidade brasileira contemporânea.” declara, a curadora Dayalis González, em nota.

Financiado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e com o apoio da Universidade de Miami e do Lowe Art Museum, a exposição é um exemplo notável de colaboração e pesquisa interdisciplinar. O projeto conta com o apoio da Gaea Arte Latinoamericano Foundation de Miami, fundação criada para promover a arte latino-americana e caribenha com ênfase na diversidade racial e de gênero, e temas sociológicos relacionados à proteção e conservação do meio ambiente. A exposição "Braxília" é uma oportunidade única de explorar a realidade contemporânea do Brasil.

Saiba Mais Política Câmara homenageará Olavo de Carvalho em sessão solene

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.