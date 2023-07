Câmara homenageará Olavo de Carvalho em sessão solene

TM Taísa Medeiros

Olavo de Carvalho - (crédito: Reprodução)

Um requerimento apresentado na última segunda-feira (10/7) e aprovado pela Mesa Diretora da Câmara pede pela realização de sessão solene em homenagem a Olavo de Carvalho. O professor guru da extrema-direita brasileiro faleceu em janeiro de 2022. O pedido foi da deputada Bia Kicis (PL-DF).

A sessão solene deve ser realizada em 1° de setembro, às 10h. O guru faleceu nos Estados Unidos e ficou conhecido por ser anticomunista e pela recusa ao que chamava de politicamente correto e é apontado como responsável pelo nascimento da Nova Direita brasileira.

Ao longo da carreira, lançou vários livros, mas foi frequentemente taxado de charlatão e que o que fazia era pseudociência por cientistas. Autoproclamado filósofo, o escritor não gostava do título de guru, apesar de ter sido assim que ficou conhecido depois da ascensão do bolsonarismo.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.