Isa Scherer abre o jogo sobre mudanças no corpo pós-parto: "Flácida" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Isa Scherer, campeã do Masterchef e mãe de Bento e Mel, abriu o jogo sobre o corpo pós-parto. Ao gestar duas crianças, a chef afirmou que ficou com a barriga flácida, confessou incômodo mas buscou a aceitação.

"Flácida"

O corpo de Isa Scherer voltou ao normal após dar à luz aos gêmeos, mas, apesar de seguir com um corpo padrão, como ela mesma define, a flacidez ficou e segundo seu médico, só sairá caso passe por algum procedimento invasivo, como uma cirurgia plástica.

"Acho que aprendi de uma vez por todas a aceitar o meu corpo como ele é, sem ter que modificá-lo ou seguir algum padrão. Lógico, eu sei que o meu corpo é padrão. Eu sempre fui uma pessoa magra e eu continuo sendo, mas, para mim, é muito esquisito me ver magra, mas com uma barriga que eu nunca tive: flácida. Eu sempre fui alertada pelo meu médico que precisaria de um ano para o corpo voltar ao "normal" e que, se quisesse pelo menos o meu umbigo de volta, teria que fazer uma cirurgia plástica", revelou à Glamour.

Isa Scherer afirmou que ainda se incomoda com o corpo ao usar biquíni, entretanto, não deixa de se exaltar, pois sua barriga ficou daquela forma para ‘abrigar’ seus bebês que nasceram saudáveis.

"Não gosto de ficar remoendo uma situação, então aceito e bola para frente, vamos lidar com isso. Não me sinto 100% confortável de colocar um biquíni, mas me sinto mais tranquila em expor ao invés de tentar esconder – e alguém ver. É uma situação complexa, mas me sinto mais segura em assumir que agora sou assim. Minha barriga ter ficado dessa forma quer dizer que eu consegui levar a gestação o mais longe possível para os meus filhos nascerem saudáveis. Tem uma beleza nisso, né?", disse.

