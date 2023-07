Cantor Salgadinho diz que já fez sexo com fã em camarim

Od Observatório dos Famosos

Cantor Salgadinho - (crédito: Reprodução redes sociais)

O cantor Salgadinho, de 53 anos, abriu a intimidade durante uma entrevista ao programa De Lado com Fefito, do Splash UOL. No bate-papo descontraído, o pagodeiro comentou, por exemplo, que já transou com fã em camarim e admitiu que é uma pessoa que gosta muito de sexo.

O artista falou sobre o assunto após ser questionado se já trocou beijos com fãs nos bastidores dos shows. Salagdinho, então, revelou que já foi muito além disso. "Só beijo é pouco, né? Aprontei para caramba! Mais do que beijo, pô, com certeza!", declarou.

Apesar disso, ele disse que era apenas uma ‘aventura’ por show. "[Várias vezes no mesmo show] não! Aí também já é super-herói, né?", comentou o pagodeiro, aos risos.

"Gosto de gozar"

Salgadinho declarou que é uma pessoa que gosta de sexo, mas nunca fez suruba, embora já tenha recebido convites. "Nunca fiz suruba. Mas [já fui convidado] para caramba", confessou ele, explicando que não tem nenhum fetiche específico. "Cara, eu gosto de gozar! Não tenho fetiche", ressaltou.

O cantor também recordou um pedido inusitado que recebeu na hora H: para ele cantar. "Já pediram. Mas eu prefiro ouvir as músicas e ficar transando ali – porque eu já canto [fora dali], né? Ou um ou outro, não dá [para fazer as duas coisas]", brincou.

Convite para posar pelado

Na entrevista, o artista que estourou como vocalista do grupo Katinguelê nos anos 90, relembrou também, o convite que recebeu da G Magazine para posar pelado. Apesar da proposta, ele disse que não teve coragem. "Já fui convidado, mas não tive coragem não", disse ele.

Na sequência, Salgadinho explicou que era inseguro com seus atributos físicos: "Podia até mostrar os ‘salgados’, mas eu não tinha condição física para isso, atrativos. Parecia o Smilinguido, não tinha músculo, não tinha nada", comentou ele, bem-humorado.

VEJA MAIS: Salgadinho apresenta o projeto "Casa do Salgado"

O post Cantor Salgadinho diz que já fez sexo com fã em camarim e relembra convite para posar pelado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.