MC Cabelinho cogita reverter vasectomia após filho de IA com Bella Campos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

MC Cabelinho e Bella Campos resolveram aderir à trend que usa de ferramentas da Inteligência Artificial, para simular como ficariam os filhos do casal. Isso, inclusive, despertou o desejo do cantor de se tornar pai bem antes do que ele imaginava.

No Instagram, o famoso cogitou reverter a vasectomia que realizou em novembro do ano passado. "Lá vai eu reverter a minha cirurgia. Já amo vocês meus little jr", brincou ele.

Na época em que realizou a cirurgia, Cabelinho explicou que, embora tenha vontade de formar uma família, ainda considerava muito cedo para ter filhos. Por isso, fez o procedimento contraceptivo.

Apesar disso, ele deixou claro que era algo reversível: "Quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e, por isso, optei pela vasectomia reversível. Quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Quero continuar focada no meu trabalho", contou ele nas redes sociais.

