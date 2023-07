Juliana Bonde desabafa após achar fezes na porta do banheiro de seu ônibus

Od Observatório dos Famosos

Juliana Bonde - (crédito: Reprodução redes sociais)

A cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, fez um desabafo em suas redes sociais na última semana a respeito das fezes que encontrou na porta do banheiro de seu ônibus.

Nos Stories do Instagram, a artista disse que acredita que tenha sido algum integrante da banda, mas não compreende o motivo de alguém ter feito isso com ela.

"Quando eu entrei dentro do quarto no ônibus, estava um fedor muito grande de m*rda. E eu tinha deixado super limpo aqui. Fiquei procurando, caçando tudo aqui de onde estava vindo esse cheiro", contou Juliana.

Na sequência, ela explicou que se deparou com as fezes na porta do banheiro: "Fui no banheiro fazer xixi, aí quando eu sento e olho pra porta: b*sta na porta. Passaram de propósito!", desabafou.

"Foi alguém da banda"

Juliana Bonde acredita que tenha sido alguém de sua banda: "A única certeza que eu tenho é que foi alguém aqui da banda que passou b*sta na porta do meu banheiro", disse ela.

"Não faço ideia do porquê e de quem seja. Eu me dou bem com todo mundo, não tenho problema com ninguém. E aí vem alguém e faz isso. Não consigo entender", lamentou a cantora.

A post shared by KDN PRODUTORA (@kdnprodutora)

VEJA MAIS: Juliana Caetano revela famosos casados que dão em cima dela

O post Juliana Bonde desabafa após encontrar fezes na porta do banheiro de seu ônibus: "Foi alguém da banda" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.