Taylor Lautner leva esposa Taylor Lautner em show da ex Taylor Swift

Taylor Lautner, Taylor Lautner eTaylor Swift - (crédito: Reprodução/Instagram)

É isso mesmo que você leu e pode estar bem confuso(a)! O encontro de três Taylor’s aconteceu no Estados Unidos, no último final de semana, no show da cantora Taylor Swift, que está em turnê mundial com The Eras Tour. Vem que vamos te explicar melhor!

Em 2009, o ator da saga Crepúsculo, assumiu namoro com Taylor Swift e era um casal muito amado pelo público. A cantora chegou escrever uma música para ele ‘Back To December’ após o término.

Acontece que, anos mais tarde, Taylor Lautner começou um relacionamento com Taylor Dome e em 2022, se casaram. Com isso, a esposa do ator, alterou o sobrenome e adotou o do marido, se tornando também Lautner. Ou seja, na mesma casa há dois Taylor’s Lautner.

Taylor Lautner [esposa do ator], é fã desde pequena de Taylor Swfit, ex-namorada do galã, que ajudou a mulher se encontrar a cantora nos bastidores de um show, realizando um sonho de infância e até fez uma declaração para a ex do seu marido.

"O Conto dos Três Taylors. @taylorswiftvocê não é apenas uma das pessoas mais talentosas que já andou nesta terra (realmente não pense que há algo que você não possa fazer), mas você também é uma das pessoas mais gentis. Você recebeu meu marido e eu em seu acampamento de braços abertos e com o coração mais caloroso. A maneira como você é tão pé no chão e autenticamente você mesmo depois de todos esses anos sob os holofotes é inspirador. Sua paixão pelo seu trabalho e amor genuíno por seus fãs é algo incrível. Tenho a honra de chamá-lo de amiga", escreveu, ao divulgar o encontro.

