Michael Jackson preparou jantar e pediu filhos para famosa brasileira

Michael Jackson preparou jantar especial e pediu filhos para famosa brasileira durante encontro - (crédito: Reprodução youtube)

Michael Jackson, o rei do pop [1958-2009], convidou uma famosa brasileira para um encontro em sua casa, preparou um jantar especial ao saber das restrições alimentares e ainda fez um pedido ousado.

A famosa brasileira escolhida para visitar Neverland, a casa de Michael Jackson, foi Xuxa Meneghel, que teve a oportunidade de conhecer a tão famosa mansão do artista. A revelação foi feita no documentário da rainha dos baixinhos, que está disponível no Globoplay.

Por ser vegana, Michael Jackson preparou um jantar especial, com saladas para a loira e ainda pediu para ter filhos com ela, ao ficar encantado por Xuxa.

"Ele me convidou para ir para Neverland. Eu me lembro dele vindo, ele beijou minha mão… Aí ele disse: olha, eu já sei que você não come bicho, vamos comer? E tinha uma salada para mim, tinha tudo. Eu estava tão nervosa que quebrei aquele negócio do guardanapo. Ele me mostrou Neverland, me mostrou os bichos…", detalhou, revelando que o rei do pop pediu para ter filhos com a loira.

