Od Observatório dos Famosos

Aceitação de substitutas de Patrícia Poeta gera impasse na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Dizem que férias é para descansar, mas, ao que parece, esse objetivo não será alcançado por Patrícia Poeta. Desde que a titular do ‘Encontro’ entrou em período de recesso, as apresentadoras que a substituem, Tati Machado e Valéria Almeida, estão agradando não somente ao público, mas também, ao departamento comercial.

Segundo o portal ‘Em Off’, além dos telespectadores que não param de tecer elogios à dupla, os clientes que anunciam na atração estão tão satisfeitos com o desempenho de ambas que, estariam dispostos a negociar um período maior de campanhas publicitarias com Tati e Valéria. Só que um detalhe – muito importante – faz com que essa decisão se torne um possível impasse.

Se tudo correr como planejado, Patrícia Poeta retorna aos estúdios da Globo em agosto, sendo assim, as substitutas voltam para suas funções oficiais. Logo, a apresentadora que assina o programa, é quem volta a realizar as ações de merchans. Entretanto, com a boa audiência, os anunciantes querem prolongar suas campanhas com Tati e Valéria.

A ex-âncora do ‘Jornal Nacional’, desde que assumiu o ‘Encontro’, já passou por grandes turbulências. Muitos acreditaram que com a saída de Manoel Soares, essa fase terminaria, mas, ao que parece, o período de calmaria não chegará tão breve.

O post Aceitação de substitutas de Patrícia Poeta gera impasse na Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.