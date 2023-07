Od Observatório dos Famosos

Mel Maia relata assédio a caminho do trabalho: "'Boa noite’ de tarado" - (crédito: Reprodução redes sociais)

Mel Maia fez um desabafo nesta quinta-feira (13), sobre o assedio que sofre nas ruas. Ela contou que estava a caminho dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, gravar uma cena noturna, quando percebeu segundas intenções.

"Boa noite. Vindo gravar uma hora dessa. Engraçado, né? Eu dou ‘boa noite’ pra todo mundo que aparece na minha frente, tanto aqui dentro [do Projac] como lá fora", começou.

Veja também: Mel Maia e MC Daniel são flagrados juntos em estacionamento de condomínio no Rio

"A gente sabe como é o ‘boa noite’ sincero e o ‘boa noite’ de tarado. Porque o que não falta é homem tarado na rua. ‘Boa noite’ normal é ‘boa noite’. Aí você dá ‘boa noite’ pra um tarado e ele: ‘boaa noiteee’. Nossa, vai se ferrar", contou.

Recentemente, MC Daniel saiu em defesa de Mel Maia, após um funkeiro fazer uma música em cita a atriz global na letra, e disse que ele não foi respeitoso.

O post Mel Maia relata assédio a caminho do trabalho: "Boa noite’ de tarado" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.