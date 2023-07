Incomodada, Mara Maravilha elogia Marlene Mattos: "Sempre será"

Od Observatório dos Famosos

Incomodada com a união de Angélica, Eliana e Xuxa Meneghel, que estarão presentes no ‘Criança Esperança’, da TV Globo, em Agosto, Mara Maravilha aproveitou o momento para jogar lenha na briga entre a Rainha dos Baixinhos e a ex-empresária, Marlene Mattos.

Nas redes sociais nesta sexta-feira(14), a ex-Fofocalizando se mostrou vingativa e comentou em uma foto de Marlene Mattos.

No clique, a empresária aparece caminhando na rua, enquanto toma um banho de sol e revelou que estava melhorando de uma gripe. "Não to 100%, to 90. Tô aqui caminhando", escreveu Marlene na legenda.

Mara, que sempre adora causar nas redes, não perdeu tempo e atiçou ainda mais a briga de Xuxa com a ex-empresária. "Tu é Marlene Mattos! Sempre foi e sempre será", escreveu ela no comentário da publicação.

