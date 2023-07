Billie Eilish lança single intimista para a trilha de 'Barbie'

AE Agência Estado

BIllie Ellish, artista internacional, arrasando com a franja cortininha - (crédito: Reprodução da internet )

Depois de Dua Lipa, Charli XCX e Nicki Minaj, foi a vez de Billie Eilish liberar o single feito especialmente para o longa-metragem Barbie. A música What Was I Made For? foi liberada na internet pela cantora na quinta-feira (13/7), e é acompanhada de um videoclipe feito para transportar o espectador para uma Barbieland introspectiva.

Melancólico, o single traz um tom mais intimista para a trilha do filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, como Barbie e Ken. Isso porque a letra traz trechos como "eu costumava flutuar, agora só caio" e "acho que me esqueci de como ser feliz". Gosling também vai pôr sua voz para jogo, cantando em uma das faixas.

O videoclipe segue a linha da canção e apresenta uma Billie Eilish caracterizada com versão mais antiga da Barbie - e sozinha, organizando trajes de boneca em uma mesa. As roupas, aliás, fazem referência a combinações já usadas pela artista.

OSCAR. Além de Barbie, vale lembrar que Billie Eilish já fez parte da trilha sonora de outras superproduções do cinema. É ela quem canta a música-tema de 007: Sem Tempo para Morrer (2021), No Time To Die. A faixa rendeu à norte-americana um Oscar na categoria melhor canção original aos 20 anos.

Com estreia marcada, no Brasil, para a quinta-feira, 20, o filme dirigido por Greta Gerwig (de Adoráveis Mulheres e Lady Bird) já tem parte de sua trilha sonora divulgada: são sete faixas disponíveis. Os fãs podem aguardar outras dez novas músicas feitas especialmente para a produção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

