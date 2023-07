Od Observatório dos Famosos

Enzo Celulari exibe clique fofo com irmão e encanta web: "Mais lindos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Enzo Celulari

Enzo Celulari encantou os fãs e seguidores nesta sexta-feira(14), ao publicar em suas redes sociais um clique fofo e arrasador, ao lado do seu irmão mais novo, o pequeno Luca, fruto do casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello.

Os dois surgiram juntinhos na foto, em posições contrárias, enquanto Luca deu um tímido sorriso para o registro.

"Primeira vez do Bililico no Rio", escreveu Enzo Celulari na legenda da publicação, mostrando o apelido carinhoso dado ao irmão.

"Vocês são parecidos! Coisa boa é ter um irmãozinho assim", comentou uma seguidora. "Que foto mais linda é essa?! A Claudia tem os filhos mais lindos", disse outra. "Amei muito essa foto! Aproveite bastante", destacou uma terceira.

Reprodução/Instagram

O post Enzo Celulari exibe clique fofo com o irmão e encanta a web: "Filhos mais lindos" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

