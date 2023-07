Após detonar Prior, Gizelly Bicalho rebate críticas: "Não me calo"

Od Observatório dos Famosos

Parece que estamos tendo um remember do BBB 20! Depois de detonar Felipe Prior diante da condenação do ex-BBB, Gizelly Bicalho foi muito criticada nas redes sociais por ter exposto sua opinião no Pod Dar Prado.

A ex-BBB foi apontada como ‘biscoiteira’ e usou seu twitter nesta terça-feira (18/7), para comentar sobre o assunto.

"Biscoito!? Eu não ME CALO! Só isso!! Eu não defendo macho que é acusado de crimes contra mulher. Eu tenho uma causa de vida que é defender mulheres! Tenho o sentinelas desde 2020 e nunca me calei diante de atrocidades e não seria agora q eu me calaria", escreveu ela, recebendo o apoio dos fãs.

"Habla mesmo Gi! Você é uma guerreira", comentou uma seguidora. "Que outras mulheres possam se identificar com a sua força", disse outra. "Eita, continua esfregando a cara do Prior no chão desde o BBB", destacou uma terceira.

Biscoito!? Eu não ME CALO! Só isso!! Eu não defendo macho que é acusado de crimes contra mulher. Eu tenho uma causa de vida que é defender mulheres! Tenho o sentinelas desde 2020 e nunca me calei diante de atrocidades e não seria agora q eu me calaria. — Gizelly Bicalho (@gizellybicalho) July 18, 2023

