Bebê encontrada morta em praia espanhola viajava da Argélia em barco que naufragou

Praia de Roda de Berà, na província de Tarragona, em que de bebê de oito meses apareceu no dia 11 de julho. - (crédito: Reprodução/ Google Maps )

O corpo de um bebê localizado há uma semana em uma praia da Catalunha (nordeste) era de uma menina de oito meses que viajava com os pais, também falecidos, da Argélia em uma embarcação que afundou em abril, informou a Guarda Civil espanhola nesta terça-feira (18).

"Trata-se de uma menina de oito meses que viajava com os pais da Argélia em uma embarcação que afundou em 6 de abril" em águas próximas à costa das Ilhas Baleares, informou a Guarda Civil em comunicado.

O corpo da menor apareceu no dia 11 de julho em uma praia de Roda de Berà, na província de Tarragona, mas sua identidade só foi conhecida nesta terça-feira, depois que o serviço de criminalística da Guarda Civil obteve seu perfil genético e o relacionou com seus bancos de dados.

Ao fazer isso, uma correspondência positiva de parentesco foi produzida com uma mulher "totalmente identificada" cujo corpo foi recuperado em 6 de abril em águas próximas ao arquipélago espanhol das Ilhas Baleares.

Na embarcação, que havia zarpado da cidade argelina de Cherchel em 21 de março de 2023, viajavam 15 pessoas, incluindo os pais da menina. Nenhuma sobreviveu ao naufrágio, segundo a Guarda Civil.

Com o da menina, já são oito os corpos recuperados desse naufrágio, acrescenta a nota.

