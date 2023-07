Após lipo LAD, ex-BBB Laís Caldas surge de biquíni e causa alvoroço

Od Observatório dos Famosos

Com a barriga negativa e curvas salientes, a ex-BBB, Laís Caldas, chamou atenção na web. Ela inclusive, comentou que o processo de recuperação não foi fácil - (crédito: Reprodução/Globoplay)

Laís Caldas, do BBB22, causou alvoroço na web nesta terça-feira (18) ao compartilhar uma galeria de fotos de biquíni, após se submeter a uma lipo LAD. Ela, inclusive, comentou que o processo de recuperação não foi fácil.

"Fiz a minha lipo LAD que tanto queria. Estava muito tranquila e confiante. Foram mais de dez horas de cirurgia. Vou contar tudo bem detalhado e vou ser bem sincera com vocês sobre o pós. Sempre quis saber e ninguém conta", contou na ocasião.



Com a barriga negativa e curvas salientes, a ex-BBB chamou atenção na web.

"O maior peixe desse Araguaia fui eu que fisguei", comentou o ex-BBB Gustavo Marsengo, namorado da ex-sister. "Gostosa! Amiga linda!", elogiou Cristiana Oliveira. "Chocada ! Já era linda e agora uma Barbie tá perdendo", "Meu Deus, Lais, assim você acaba com qualquer concorrência!", dispararam.

O post Após lipo LAD, ex-BBB Laís Caldas surge de biquíni e corpaço causa alvoroço na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.