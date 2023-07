Brunna Gonçalves ganha carro de luxo de Ludmilla e repreende mau olhado

Od Observatório dos Famosos

Brunna Gonçalves comemorou e abençoou o carro de luxo que ganhou de Ludmilla nesta terça-feira (18). A influenciadora digital chegou a fazer uma oração para proteger o veículo.

"Tá repreendida toda a inveja, mal olhado, seta contrária e tudo!", disse Brunna na publicação feita nos Stories do Instagram.

Mais cedo, Ludmilla surgiu nas redes sociais em um vídeo aparecendo estacionando o carro. Ela ainda pergunta se a esposa gostou do presente. "Mimando a minha gatinha, porque ela merece", escreveu a cantora na legenda.

Horas depois, Brunna conseguiu arrumar um tempinho para dirigir o carro sozinha. "Ai, ai… Estou dirigindo meu carrinho. É meu primeiro rolê sozinha", disse.

