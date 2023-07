Internacional anuncia Eduardo Coudet para substituir Mano Menezes

AE Agência Estado

Celta Vigo's Argentine coach Eduardo Coudet gestures during the Spanish league football match between RC Celta de Vigo and Villarreal CF at the Balaidos stadium in Vigo on January 8, 2021. / AFP / MIGUEL RIOPA - (crédito: MIGUEL RIOPA)

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do argentino Eduardo Coudet para assumir o cargo de treinador no lugar de Mano Menezes, demitido na segunda, após empate sem gols com o Palmeiras no Beira-Rio, domingo. Coudet chega ao clube colorado para sua segunda passagem, acompanhado pelo ex-meio-campista Lucho González como auxiliar.

O preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández completam a comissão. Coudet estava sem clube há pouco mais de um mês, desde que pediu demissão do Atlético-MG após empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo do Brasileirão, no dia 10 de junho.

Em 2020, quando treinou o Inter pela primeira vez, Coudet também encerrou o trabalho por opção própria. Na ocasião, fazia um bom trabalho, mas aceitou uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, em meio a alguns atritos com a diretoria comandada pelo então presidente Marcelo Medeiros.

O argentino deixou o clube com aproveitamento de 61,5%, líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores e para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar disso, teve alguns pontos questionados, com as quatro derrotas e dois empates nos Gre-Nais que disputou.

Coudet deve estrear no domingo, às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, onde o Inter encara o Red Bull Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão. Uma semana depois, o compromisso será contra o Cuiabá. Em seguida, dia 1º de agosto, chegará o momento de enfrentar o River Plate pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores.

