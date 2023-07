A professora Margarida Patriota lança o terceiro livro de poemas

AC Amanda Canellas*

Margarida Patriota lança o terceiro livro de poemas no Beirute 109 Sul - (crédito: Divulgação)

Margarida Patriota, escritora, professora e radialista, lança, na próxima quarta-feira, às 19h, no Beirute da 109 Sul, o terceiro livro de poemas Reverências de corpo ausente (editora 7Letras). Integrante da Academia Brasiliense de Letras desde 1990, ela é autora de 30 outros livros. Margarida foi professora do departamento de Letras por 28 anos e acredita que a ambição literária e a paixão pela literatura antecederam a vida de lecionar. Sua migração do mundo acadêmico à literatura foi um movimento natural. "O gosto pelo assunto, pelo texto, por essa experiência de viver a criação literária, a crítica, a leitura, a análise, a fruição, tudo isso faz parte também do ensino da literatura", diz, Margarida, ao Correio.

Além do cargo na UnB, a autora apresentou o programa Autores e Livros por duas décadas, no qual teve de expandir o consumo de livros e conheceu autores, até então desconhecidos por ela. Se não fosse pelo programa, muitas obras talvez não teriam sido lidas. "Entrevistando autores, livreiros, editores, sobretudo autores conhecidos e desconhecidos, qualquer um, o interesse era divulgar o livro mesmo. Essa prática de ler um livro por semana me deu conhecimento do que se escreve hoje, tanto em prosa quanto em poesia, pude conhecer mais a literatura brasileira". Para ela, a escrita da poesia é uma escrita pura, em que os autores transmitem seus sentimentos de forma mais crua. "Em geral, quem publica poesia não faz por motivos financeiros. É raro ter as poesias consumidas em larga escala".

O livro Reverências de corpo ausente representa, entre seus outros livros de poesia, a maturidade e a qualidade, pela dedicação envolvida para a concepção de cada um dos poemas. A escritora não se inspira em obras específicas na criação das poesias, mas é leitora de múltiplas obras, contemporâneas e clássicas. "Na época da academia, eu traduzi As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, por isso acredito que tive uma certa influência da poesia francesa, dos clássicos e dos modernistas. Mas leio muito do que se publica atualmente, de pessoas conhecidas e desconhecidas."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Reverências de corpo ausente

Margarida Patriota, editora 7Letras, 88 páginas. R$ 50. Lançamento em 26 de julho, às 19h, no Beirute 109 Sul

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.