Kelly Key surfa no sucesso de ‘Barbie’ e relembra antigo hit: "Fascinante" - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A cantora Kelly Key relembrou o hit Sou a Barbie Girl, e comentou que a música, que bombou nos anos 2000, voltou com força total por causa do filme Barbie, protagonizado por Margot Robbie, que tem gerado altas expectativas com o seu lançamento nesta quinta-feira (20/7).

"Fascinante"

"Minha música ‘Sou a Barbie Girl’ está presente na playlist das 50 principais músicas dos Reels do Instagram nesta semana! É fascinante como uma música pode transcender gerações e ainda inspirar tantas pessoas. Só posso me sentir grata por todo carinho sempre, estou de olho em todos os reels que vocês estão criando. Confira a playlist e crie mais Reels usando minha música!", agradeceu a cantora que estourou nos anos 2000.

A cantora já tinha compartilhado cliques com look fitness rosa, justamente para reforçar o lançamento do filme.

"A própria Barbie"; "Não consigo ouvir música que fala na Barbie e não pensar nela", dispararam os fãs.

