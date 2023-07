Após receber expectativa de viver por mais 3 anos em 2020, ator se casa aos 65

AE Agência Estado

Dolph Lundgren, 65, se casou com a personal trainer Emma Krokdal, de 27 anos, no último dia 13 - (crédito: @dolphlundgren/ Instagram/ reprodução)

Ator de Rambo IV e Os Mercenários, Dolph Lundgren, 65, se casou com a personal trainer Emma Krokdal, de 27 anos, no último dia 13. Segundo o tabloide Daily Mail, a cerimônia ocorreu em Mykonos, na Grécia, para família e amigos próximos.

Lundgren foi diagnosticado com câncer de pulmão em 2015 e, na época, a doença entrou em remissão. Em 2020, quando já estava noivo de Emma, o ator descobriu que a doença tinha voltado. Segundo o médico, sua expectativa de vida era de 2 a 3 anos.

Com a notícia, Dolph buscou uma segunda opinião e começou o tratamento. De acordo com ele, seus tumores estão diminuindo com os procedimentos, mas os boletins de saúde e a pandemia atrasaram a cerimônia. "Com Covid e um longo caminho de tratamentos médicos desafiadores, tivemos que adiar nossos planos de casamento muitas vezes", contou à revista People.

Três anos depois, Lundgren e Emma puderam se casar. "Sentimos que finalmente era o momento certo para celebrar o amor, a vida e a felicidade - na terra dos Deuses", contou. O ator tem duas filhas Ida, 27, e Greta, 21 , com ex-esposa Anette Qviberg.

