Brasil registrou mais de 74 mil estupros em 2022, maior número da história

Feminicídios aumentaram em 6,1% de 2021 a 2022 e as tentativas subiram 16,9% em relação à pesquisa do ano anterior - (crédito: Agencia Brasil )

O Brasil registrou 74.930 estupros em 2022, o maior índice da série histórica iniciada em 2011. Este é um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (20/7) no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Entre as ocorrências notificadas, 61,4% envolvem crianças e adolescentes até 13 anos. Ja vítimas com menos de 14 anos, o que é considerado estupro de vulneravel, somam 75,8%, o equivalnte a 56.820 pessoas.

O levantamento mostrou ainda que todos os indicadores de violência contra a mulher tiveram uma piora. Feminicídios aumentaram em 6,1% de 2021 a 2022 e as tentativas subiram 16,9% em relação à pesquisa do ano anterior.

Subnotificação

Em 2022, as mulheres buscaram mais as delegacias para denunciar lesão corporal por misoginia ou violência doméstica, com mais de 245 mil ocorrências, 2,9% a mais que em 2021. Mais 613 mil mulheres no país registraram queixas contra ameaças, um crescimento de 7,2%.

“Explicar o crescimento da violência sexual no Brasil não é tarefa fácil. Em primeiro lugar, porque a subnotificação é regra nestes casos e está longe de ser uma especificidade do contexto brasileiro, estando presente em levantamentos em todo o mundo”, explica o relatório.

